韓女神李聖經談拍劇趣事望搞香港見面會爆肌林柏宏獲封「台版美國隊長…
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Viu1HK報導：韓女神李聖經談拍劇趣事望搞香港見面會爆肌林柏宏獲封「台版美國隊長」不敢相信！現場實況
「精靈系女神」李聖經快閃香港喺中環出活動，晒腿現身當刻，全場fans大叫「eonni」、「沙冷hea唷」超轟動，到李聖經勁開心，不停揮手、派心又飛吻！佢受訪指已經有6年冇嚟香港，都好掛住香港嘅美食同地方，可惜此行嘅時間好趕，就要等下次，亦好希望快啲可以舉行香港見面會，再同大家互動！李聖經仲有講到拍韓劇《浪漫醫生金師傅2》嘅趣事添！
同場仲有台灣型男林柏宏，佢出場嗰陣，fans高呼「老公」、「不敢相信」，柏宏聽到即露招牌酒粒笑容，迷暈全場所有人！講到佢被選為台灣10大肌肉男之一、更被稱為「台版美國隊長」，柏宏都即刻要講句「不敢相信！」指自己都經常做gym keep弗，但多數都一支公，因為健身本來就係一件孤單嘅事，又有啲道理！想知「老公」做gym會唔會自拍？會唔會嘶吼？又會着咩衫？睇就有答案！佢仲有講到《關於我和鬼變成家人的那件事》代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片心情添！各位「老婆」請慢用啦！
李聖經作品 煲劇傳送門
《浪漫醫生金師傅2》https://bit.ly/3Rwl56B
《流星》https://bit.ly/3t9Ym64
《Doctors》https://bit.ly/462KvwY
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK