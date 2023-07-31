保錡檳城️收fans情書勁冧豬肥仔幫姜濤個唱排舞劇透讚精彩笑稱「磨轆…
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Viu1HK報導：保錡檳城️收fans情書勁冧豬肥仔幫姜濤個唱排舞劇透讚精彩笑稱「磨轆西瓜」阿Dee遲啲去賣西瓜
「宇宙天團」ERROR隊長肥仔同保錡今日現身活動，同404開咗個mini concert！保錡啱啱先喺檳城返港，最驚喜、開心係有fans接機，仲有情書收添！佢亦有分享同aunties冰姐、媚姨出trip嘅趣事，又搞笑話當地四野無人，喺泳池最sexy係佢，無緣識女仔！
《ERROR暑期自作業》播出勁受歡迎，二子預告稍後亦有飛台灣、峇里畫面，阿Dee繼公開驗前列腺後，再有新朵「磨轆西瓜」，肥仔、保錡講起即刻勁high，抵死笑指阿Dee係應得，仲幫阿Dee諗埋遲啲可以去賣西瓜！
肥仔同Jer、Jeremy合資開嘅日式餐廳突然結業，肥仔話做生意冇嘢係必然，但都好感謝fans一直以嚟嘅支持。佢又笑稱蝕咗面嗰層，來日方長再賺過，至於元朗餐廳，肥仔話已經退出咗。「徒弟」姜濤即將開個人騷，肥仔屬其中一位排舞師，小劇透個唱進展，快啲睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]