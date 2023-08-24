肥仔見️朱茵心如鹿撞但更愛周家怡？指兄弟們因食店貼街招事件更團結…
廣告
Viu1HK報導：肥仔見️朱茵心如鹿撞但更愛周家怡？指兄弟們因食店貼街招事件更團結潘燦良讚童星演技大躍進
ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》今日舉行開鏡拜神儀式，肥仔梁業話Error最近撞到好多「女神級前輩」，提起朱茵即刻「嘩」咗一聲，話好似小鹿咁心如鹿撞，但竟然話「我哋好少對手戲，我鍾意周家怡多啲。」講到佢同劇中阿仔越嚟越似樣，圓碌碌勁可愛，肥仔爆被阿仔視為「偶像」，但就學晒自己啲曳嘢，連人哋阿媽都唔知….。提到肥仔有份經營嘅食店倒閉後再被貼街招追債，肥仔話已經交由律師處理，但抱着積極態度面對，同兄弟只會越嚟越團結。
講到劇中一班小朋友真係快高長大，連演戲都越嚟越投入，潘燦良話小朋友上一季仲係「玩玩地」，今季已經開始鑽研角色，周家怡仲爆自己個仔Billy演技已達「影帝級」，認真犀利！想知更多精彩內容，記得睇埋Viu1hk嘞。
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK