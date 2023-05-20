張學潤離世︱肥媽激動拍抖音爆Nel Nel情傷財困 羅霖透露家屬不滿要求刪片

著名形象知道張學潤（Nel Nel）於5月18日離世，終年59歲。生前人緣極好的Nel Nel，有不少圈中好友都相繼發文悼念，不過Nel Nel家屬就似乎不滿有人乘機拍視頻蹭熱度，令人聯想到Nel Nel離世當日即刻激動拍片悼念好友嘅肥媽！