莫文蔚27年前經典照再現 公開當年拍照秘密㊙️ 現冇permit再性感現場…
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Viu1HK報導：莫文蔚27年前經典照再現 公開當年拍照秘密㊙️ 現冇permit再性感現場實況
Karen 莫文蔚喺上環舉辦嘅入行30周年「莫后光年」展覧今日閉幕，劉天蘭、蘭茜、糖妹都有嚟撐場，仲畀投射3D影像嘅莫文蔚嚇一跳。
現場展現Karen初出道第二張專輯《全身莫文蔚》唱片封面性感靚相！Karen話依家攞唔到permit，因為老公一定唔畀，好彩當年影咗呢輯大膽相。Karen仲分享當年拍攝嘅一個小秘密，係同一位老伯伯有關，睇訪問等Karen話你知啦！
雖然Karen依家身材一樣咁fit，但就堅拒再拍大膽藝術照，夫妻檔更加唔使諗，但如果用AI科技就會考慮一下。Karen希望將今次展覽喺唔同地方巡展，嚟緊仲計劃同哥哥合作拍電影，想知更多，記得睇足本版嘞。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK