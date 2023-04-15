現場精華五月天中環海濱開唱冠佑掛念歌迷尖叫聲勝過凍檸茶

Viu1HK報導：相隔四年，「華人第一天團」五月天終於再同香港歌迷見面，6場「五月天好好好想見到你演唱會」噚晚喺中環海濱活動空間開鑼。唔少圈中藝人包括成龍、張學友、劉德華、任賢齊、謝霆鋒等巨星都有送上花籃祝賀。五月天為Fans帶嚟《盛夏光年》、《愛情萬歲年》、《派對動物年》、《瘋狂世界》、《知足》、《倔強》等多首經典歌，唱到新歌《為你寫下這首情歌》時，台下Fans更跟住大合唱，令五月天勁感動。