現場精華五月天中環海濱開唱冠佑掛念歌迷尖叫聲勝過凍檸茶
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Viu1HK報導：相隔四年，「華人第一天團」五月天終於再同香港歌迷見面，6場「五月天好好好想見到你演唱會」噚晚喺中環海濱活動空間開鑼。唔少圈中藝人包括成龍、張學友、劉德華、任賢齊、謝霆鋒等巨星都有送上花籃祝賀。五月天為Fans帶嚟《盛夏光年》、《愛情萬歲年》、《派對動物年》、《瘋狂世界》、《知足》、《倔強》等多首經典歌，唱到新歌《為你寫下這首情歌》時，台下Fans更跟住大合唱，令五月天勁感動。
聽到熟悉嘅歌聲同尖叫聲，亦勾起五月天對香港嘅記憶，怪獸先哂廣東話同Fans打招呼，「有一句話想要問大家，你們在激動什麼，其實連五月天也非常激動。好久沒見到大家，聽到大家歡呼聲，除了大聲還有激動。」石頭就話見到香港Fans感到額外親切：「看到相同的你們、同樣的聲音、同樣的掌聲，特別親切！」冠佑就透露被同事問佢係咪最掛住香港嘅凍檸茶，「因為我之前每天都要喝五到六杯，但這次回來最想念你們所有人的聲音，可以讓現場二萬人的聲音，讓全香港都聽到五月天的歌嗎？」Fans除咗落力應援，在點歌環節時，仲高舉各種標語搶鏡，除了有人將大型雞蛋仔模型送上台外，竟有女歌迷高舉韓國女團BLACK PINK應援橫額，阿信笑她是否跑錯場，又作弄她說不讓她點唱，十分搞笑。
對於今次解鎖新場地開唱，阿信感慨話：「過去20年一開始到街頭，五月天真的很感謝所有的朋友，我們每次來到香港都會住上很久，一開始在街頭開唱，後來到了會展中心，再到紅館，後來到了迪士尼，今天晚上我們就在接近你們上班、上學，生活最近的城市裡面，唱給你們聽，謝謝你們『唔該』、『金多蝦』，謝謝你們。」而向嚟提攜後輩嘅五月天，首場請嚟師妹白安合唱《人生海海》同《OAOA》，另外又請到宇宙人同蕭秉治擔任開場嘉賓。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]