蕭亞軒心痛李玟生前遭欺凌哽咽道出思念之情 44歲「回歸」樂壇自嘲…
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Viu1HK報導：蕭亞軒心痛李玟生前遭欺凌哽咽道出思念之情 44歲「回歸」樂壇自嘲似變形金剛
台灣天后Elva蕭亞軒趁住44歲正日生日，宣布加盟華納唱片公司，以一身deep V黑色長裙登場，高呼「好久不見，Elva is back！」又笑話事隔一年公開露面心情又緊張又感動！Elva首度開腔提及自己做咗髖關節核心減壓手術、植骨手術兼重新學行嘅經歷，笑嘲自己依家係「變形金剛」，事關右腳位置有4根鋼釘、左腳係人工骨漿，正慢慢康復中，不過依家唔可以企太耐，一痛就要靠食強力止痛藥。
「回歸」延遲令Elva深感抱歉，藉住呢日「回歸」佢追加公布好消息，就係約定fans 2024年開巡演、出新專輯！Elva又比喻簽新唱片公司係「重生」，勇於接受新挑戰！最後大會送上生日蛋糕同Elva慶祝生日，同時邀請到Elva嘅家人上台，令佢感動爆喊，感謝fans一直不離不棄支持！
事後Elva接受圍訪，講到復出前偶像兼好姊妹CoCo李玟離世，佢坦承事情剛發生係嚴重影響心情，就算依家講起CoCo都會想喊，故哽咽話目前唔會特別去諗到CoCo，將思念化成動力。提及CoCo近日被爆出控訴遭《中國好聲音》節目組欺凌嘅聲帶，Elva直認有留意報導，睇到好難過、心痛，追問佢依家對參加中國節目嘅睇法，Elva話參加節目一直都有既定嘅要求，參加得就會相信節目組，唔會有太過負面嘅思想。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK