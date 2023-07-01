現場實況7.3 Happy Tiger Day！ 小虎隊豪包商場搞慶生展覽「虎導」…
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Viu1HK報導：現場實況7.3 Happy Tiger Day！ 小虎隊豪包商場搞慶生展覽「虎導」錄製愛的對話表謝意️
仲有兩日就係「虎仔」[email protected]嘅24歲生日啦！小虎隊一如以往精心籌備盛大Tiger Day，仲記得上兩年都係喺中上環設一幢式展覽，今年就移師去尖沙咀嘅大型商場，繼續霸氣慶生！
適逢Tiger最近多咗「虎導」呢個新身份，小虎隊就以「傲然而遇 Across 24 Frames」做主題，分布三層嘅打卡位各自加入電影元素，二樓設扭蛋、紀念品售賣點等，而三樓就有香港本地漫畫家KIU喺飲品店玻璃廚窗作畫！展覽期由今日開始至7月9日，小編率先同大家去兜個靚圈！
小虎隊Doris重點推介地下戶外打卡位，除咗有無數咁多張Tiger嘅chok爆靚仔相之外，大黑盒入面有張虎導櫈，Tiger勁有心拍咗條片畀小虎隊，大家就可以安坐喺入面同時享有視覺、聽覺嘅雙重感受！小虎隊魚仔、Zoe一早嚟排隊等入場打卡兼買限量紀念品，對Tiger搖身一變做虎導感自豪，感謝偶像帶動本港電影！
網民點睇？
Tiger，生日大快樂
Tiger
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]