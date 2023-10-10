柯煒林被叫「柯狗」 暫停再拍親熱戲️ Yanny 太主動遭吳肇軒封做…
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Viu1HK報導：柯煒林被叫「柯狗」 暫停再拍親熱戲️ Yanny 太主動遭吳肇軒封做「集郵女星」 林敏驄嘲伍詠薇容忍到極限會尿滲?現場實況
電影《觸電》今日舉行開鏡拜神儀式，眾演員林敏驄、伍詠薇、Will柯煒林、Yanny陳穎欣、吳肇軒、羅莽、馮素波、Amy Lo盧慧敏同ANSONBEAN陳毅燊等全體現身！電影以電競為主題，Yanny沾沾自爆曾經參加過電競比賽贏第二名有5000蚊現金獎，即刻揮低Will 同吳肇軒！
講到Yanny同Will 今次有感情戲，會唔會拍得住《Food Buddies》嘅level先？Will 即刻嗌停話要唞一唞，自嘲依家被改花名做「柯狗」，怕再同女星拍親熱戲會被鬧得更甘！Yanny指有睇Will 啲情慾演出，令佢熱血沸騰，更自爆想錫Will ，咁主動，難怪被吳肇軒笑話係「集郵女星」！而面對笑匠林敏驄，吳肇軒篤爆Will 被玩、Yanny則話同「爸爸」默契勁好，演活一對麻甩父女！
林敏驄、伍姑娘就演一對離婚夫妻，成個訪問大暴走！林敏驄先嚟抵死笑話伍姑娘遠睇靚到無得頂，又指「前妻」對佢嘅容忍度去到極限就嚟尿滲！伍姑娘無奈笑話同林敏驄對戲簡直係又痛苦又煎熬，好彩都仲接得住佢啲爆肚！想知呢對過氣夫妻點舌戰？即刻去片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK