林柏宏被讚「大」好尷尬 主動要求全祼重拍浴室戲？許光漢想拍動作片 …
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Viu1HK報導：林柏宏被讚「大」好尷尬 主動要求全祼重拍浴室戲？許光漢想拍動作片 唔敢認係「台灣甄子丹」
「台灣雙帥」許光漢同林柏宏日前專程嚟香港宣傳新片《關於我和鬼變成家人的那件事》，飾演「臭直男」吳明翰嘅光漢，雖然要扮全裸喺街頭跳《舞孃》，但最難忘係同柏宏、王淨迫喺車廂演戲，皆因要演好多次，難度十足！至於演「死掉的Gay」毛毛嘅柏宏，最難忘喺浴室「騎乘」老公，笑認未試過咁近距離打招呼。笑問光漢有冇感受到柏宏嘅「龐然大物」？佢就尷尬咁話「好大」喇，咁Cute得唔得㗎！
講到《鬼家人》笑中有淚，兩位都話睇到喊，最搞笑柏宏嘅喊點好「早洩」！至於程偉豪導演大讚光漢係「台灣甄子丹」，想邀約佢拍動作片？許老公就笑導演愛誇張表達，但自己都有意挑戰呀！
此外，柏宏嘅香港行最開心見到《開心鬼》嘅黃百鳴，事關對方係「毛毛」嘅前輩，仲同光漢齊齊數出心目中嘅港產女神添呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]