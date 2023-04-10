現場精華Serrini被歌神拖手唱歌繞場一周 指港大課程教許冠傑作品 「…
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Viu1HK報導：現場精華Serrini被歌神拖手唱歌繞場一周 指港大課程教許冠傑作品 「你係我哋香港好重要嘅Legacy」⭐
《許冠傑此時此處演唱會2023》噚晚迎接第三場演出，呢晚歌神Sami Hui就請咗陀地歌姬Serrini擔任嘉賓。歌神大讚Serrini係佢最近好欣賞嘅一位創作歌手，仲話二人有少少共通點，就係識作曲同填詞，Serrini仲係佢學妹添！兩人合唱完《尖沙咀Susie》，Serrini即刻多謝Sam邀請自己做嘉賓，佢仲話其實香港大學有一個課程，每次頭幾堂都係講Sam嘅作品，指Sam係我哋香港好重要嘅Legacy。
之後兩人再合唱《無敵是愛》時，Sam仲放低結他，拖住Serrini隻手仔繞場一周，Serrini今舖真係威威豬囉！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]