譚玉瑛憶河國榮軼事眼紅泛淚對故友走絶路感震驚「佢係開心快活人！」…
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Viu1HK報導：譚玉瑛憶河國榮軼事眼紅泛淚對故友走絶路感震驚「佢係開心快活人！」
譚玉瑛姐姐今日現身《飯戲攻心2》群星飯腳場，談到多年好友河國榮日前自殺身亡，佢話接到傳媒查詢時仲以為係流料，大感震驚，對上一次同河國榮見面已經係2018年嘅事，疫情期間都有互傳短訊問候。講到同河國榮相處嘅難忘事，譚玉瑛姐姐即刻眼紅紅，憶述好友係一個開心快活人，次次影相都好chill，估唔到走上絕路。
至於喺河國榮仙遊後第二日忽然離世嘅新城DJ鄭啟泰，譚玉瑛姐姐話都有喺活動合作過，對上一次喺書展見面時，已經覺得對方消瘦不少，但自己唔認識鄭啟泰未婚妻。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK