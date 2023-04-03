超酸自資5位數字️闖樂壇做女新人 人生導師朱栢謙嗌最偏心 VAL…
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Viu1HK報導：超酸自資5位數字️闖樂壇做女新人 人生導師朱栢謙嗌最偏心 VAL任嚇唔嬲
《造星IV》參賽者超酸宣布闖樂壇做女新人！自資5位數字「生出」處女歌《Sour Funny》，早前喺校園取景拍攝MV，仲邀請到人生導師朱栢謙同好友VAL客串添！
朱謙指一直都好想同超酸合作，甚至自爆對超酸係特別偏心，大讚對方充滿正能量，喺搞笑方面更見到自己嘅影子！問到朱謙對學生嘅作品評價？佢笑話係超酸一貫作嘅怪異作風，呢層又真係呀！事關超酸嘅嗜好就係失驚無神大叫嚇人，經常「受害」嘅VAL就最清楚，但估唔到喺拍MV嗰陣都要被嚇，心血少啲都唔得呀！
咪以為超酸齋嚇人就輕輕鬆鬆，有一part要作向前倒檸檬茶都考起佢，正式roll機前瘋狂試位，最後成功一take過！佢指新歌之所以有part練快嘴rap，係因為遲啲同VAL會有首合作歌，最後仲預告籌備緊一首慢歌，勁多搞作！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]