George Marco️爭咀女神Yanny爆隊友去非洲「食屎」 Marf…
廣告
Viu1HK報導：George Marco️爭咀女神Yanny爆隊友去非洲「食屎」 Marf想同P1X3L x 5G拍團綜
ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》今日舉行記者會，Marf邱彥筒、George歐鎮灝、Marco葉振弘、Yoyo葛綽瑤、Thor駱振偉同童童等喺台上分享拍攝趣事，仲吸引到唔少Fans捧場，場面熱鬧！
George同Marco大放笑彈，為咗女神Yanny爭風吃醋，「A0」嘅Marco囝囝仲話想同Yanny拍咀戲，殺George一個措手不及！講到Marco早前去非洲拍Mike導新節目，George踢爆隊友喪玩「有味嘢」，甚至「食X」，笑Cry呀！
再講到《P1X3L 5G上台計劃》叫好叫座，George、Marco同Yoyo都想拍第二季，連Marf都想加入一齊玩！想睇George同Marco有幾喪？同埋George親解喺節目爆喊之謎，記得睇喇！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK