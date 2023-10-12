COLLAR親致電FANS通知聚會Marf爆見面會超近距離接觸Day大…
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Viu1HK報導：COLLAR親致電FANS通知聚會Marf爆見面會超近距離接觸Day大讚芯駖模仿力強神還原食相現場實況
Marf、Day@COLLAR孖住出活動，其中Marf喜見《那年盛夏我們綻放如花》嘅「腎仔」George@P1X3L，仲有小野，抓緊時間即刻嚟咗個快閃re-u！好姊妹Gao同芯駖喺新節目《日本GAO芯假期》中輪流神還原Day同Ivy嘅爆笑食相，Day睇咗都大讚好神似！佢哋仲話希望之後可以再去日本拍團綜兼還神，唔知佢哋個願望會唔會成真呢？
COLLAR最近出咗新歌《Speak Love》，而Marf更推出第三首solo歌《// Undecided //》，Day一臉冧樣話超鍾意Marf個「男仔頭」，Marf指好快會出dance version，仲照舊會同大家玩dance challenge呀！講起日前佢哋同fans搞咗個快閃fans meeting，原來佢哋當日負責打電話知會fans出席見面會，又勁口密咁只肯透露其中一part互動！另外，Day喺愛貓black仔個IG account，以貓貓身份為芯駖出頭同hater「駁火」，想知Day點回應事件？咁就梗係睇訪問片啦！
網民點睇？
真靈通，加油collar🙌🙌😍😍👍👍🤞🤞🙏🙏！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK