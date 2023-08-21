193唔浪漫又難捉摸 開CAFE全因前女友 在台灣食出「肥仔波」 浸溫…
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Viu1HK報導：193唔浪漫又難捉摸 開CAFE全因前女友 在台灣食出「肥仔波」 浸溫泉須遮肉 想再邀Do姐拍MV 要出動姜濤 車銀優？
193 郭嘉駿日前推出新歌《以為只是沒送花》，同各位老婆開心share情史，33坦承呢段情刻骨銘心，仲潛移默化改變咗自己，由唔飲咖啡到開埋cafe，之但係都依然唔會送花氹女朋友嘅！
「你的男孩」193自認唔係浪漫男友，加上「男人心海底針」兼未定性，往往成為分手主因，雖然仲有少少「footboy」元素，但33都希望搵到鍾意自己嘅女仔，而唔係想改變自己嘅女仔，要排隊攞籌嘅女士留意喇！
講到去台灣孖兩大女神拍MV，33笑認因為狂食到有「肥仔波」，所以唔敢半裸拍浸溫泉場口，仲親解找來「FBI」肥仔客串嘅原因，又話鎖定下首歌要再搵Do姐拍MV，咦？莫非想同Do姐一齊浸溫泉？
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK