鄭中基走過28年演藝路 捱過最難時段 睇《我要做Model》已笑不出 讚E…
廣告
Viu1HK報導：鄭中基走過28年演藝路 捱過最難時段 睇《我要做Model》已笑不出 讚Edan勤力 想「父子檔」Jam歌
Ronald鄭中基將於2月13、14 、16 同17號，舉行《鄭中基Fragments of Wonder 世界巡迴演唱會2024香港站》，適逢頭場係年初四，難怪Ronald希望令全場觀眾開心返埋嚟，個個笑住走，唔使「年初四咁樣」！Ronald話香港站會首戰四面台，Rundown都度得七七八八，而囡囡Emma都會期間限定上台表演，woo，不得了呀！身兼主辦、監製、宣傳、投資者同表演者，Ronald直認頭都大埋，舞台設計最難搞，仲分享那些年開騷嘅蝦碌趣事，希望今次唔會「案件重演」啦！
講到今次以「適應」為主題，講述移民潮下嘅生活，Ronald自認適應力強，但初入行做歌手時，都唔習慣跑通告嘅宣傳手法；其後由歌手轉型演員都係一大難關，好彩自己鍾意睇同演喜劇，先成就到咁多經典角色。講到依家轉戰網台，Ronald同樣適應力強，仲同新生代演員、導演打成一片，又點名想同一位新生代男歌手合作，想知邊位被「點燈」，睇專訪就明晒啦！
網民點睇？
加拿大入唔到境呀小編。。。。。
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK