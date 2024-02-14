現場實況鄭中基年初四開騷 闔家捧場邀「阿仔」Edan幫拖利是 爵安「厚…
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Viu1HK報導：現場實況鄭中基年初四開騷 闔家捧場邀「阿仔」Edan幫拖利是 爵安「厚禮」回敬 孖「阿爸」齊齊「戴套」
《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》香港站今晚喺紅館舉行頭場，Ronald太太余思敏同一對子女、嗲哋鄭東漢、老拍檔谷德昭、張達明、陳凱詠、「小薯茄」程人富、J哥同肥蚊等都有捧場！成龍、謝霆鋒、郭富城、古天樂、張敬軒、陳慧琳等送上花籃祝賀，可見Ronald人緣超好！
Ronald以經典金曲《搬屋》、《想愛你》揭開序幕；接住仲有side track少少嘅《黑風暴雨》同《Beautiful People》，靚聲聽到小編如癡如醉呀！
雖然Opening時講明冇嘉賓，但唱《有種》利是嗰陣，「阿仔」Edan驚喜現身「幫拖」，Ronald仲即席派利是畀阿仔，Edan亦識做咁回「厚禮」，仲合唱《傷心的小鸚鵡》，想知呢兩父子有幾搞笑？Mark實Viu1個現場實況就可以笑餐飽啦！
網民點睇？
嘩～
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK