鄭裕玲連奪Youtube三大獎感覺飄飄然巨星自薦受訪 古天樂最難搞？MC…
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Viu1HK報導：鄭裕玲連奪Youtube三大獎感覺飄飄然巨星自薦受訪 古天樂最難搞？MC張天賦想拍整蠱節目自爆曳事
《YouTube 香港 2023 年度十大排行榜》今日揭曉，Do姐鄭裕玲真心勁，「The Do Show」頻道短短半年已連奪兩大獎，包括「熱門創作者」同「人氣創作者」第一位，而Do姐訪問何超儀，更奪「熱門影片」第五名，難怪佢都話感覺「飄飄然」。
Do姐離巢後自由度大，開心訪問嘉賓唔使再限時間，而對象個個都係天王巨星級數，佢笑言唔使出動人情牌，皆因全部自薦，包括頭炮嘅發哥周潤發！古天樂喺訪問中說話一句起兩句止，Do姐都有方法令佢開金口分享更多，想知梗係要睇片，等Do姐親自講你聽，佢仲分享埋未來大計添。
MC張天賦就憑《世一》奪「熱門音樂影片」No 1.，佢都話想排隊做Do姐訪問，仲心思思想搞個整蠱人節目，自爆細個時嘅曳嘢。講到噚日喺澳門遇見霆鋒，佢話聽到一個都市傳說，大讚對方好型好正，要立即集郵呀！即奉上！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK