張繼聰雙料提名唔緊張一覺瞓天光 因Anson Lo帶挈喺囡囡心中位置提升…
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Viu1HK報導：張繼聰雙料提名唔緊張一覺瞓天光 因Anson Lo帶挈喺囡囡心中位置提升勁沾沾 林海峰睇好蝦頭攞「最佳女配角」
《第41屆香港電影金像獎》雙料提名角逐「最佳男主角」、「最佳男配角」嘅張繼聰，孖老婆Kay謝安琪行紅地毯放閃！問到阿聰對邊個提名更有信心？佢答得勁玄，不過講到尾都係抱平常心嘅！Kay仲舉手做證人指老公噚晚一覺瞓天光，完全唔緊張！反而阿聰自爆有晚預演講致謝辭，對眼突然間濕潤咗！
講起對仔女，阿聰話臨出門口都有同佢哋擁抱攞力量！近日佢同Anson Lo拍戲，沾沾自覺喺囡囡心入面嘅地位提升返少少！另外，分別入圍「最佳男配角」、「最佳女配角」嘅林海峰、「蝦頭」楊詩敏，前者揚言睇好對方攞獎，而蝦頭就話最想係《正義迴廊》攞「最佳電影」，結果今晚揭曉！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]