「最佳新演員」林諾搞唔明楊紫瓊身份何爵天奪「新晉導演」否認硬銷新…
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Viu1HK報導：「最佳新演員」林諾搞唔明楊紫瓊身份何爵天奪「新晉導演」否認硬銷新片
憑《白日青春》奪「最佳新演員」嘅林諾，坦言最想食Pizza慶功，有機會都想繼續拍戲。笑問佢知唔知頒獎嘉賓係邊位大人物？林諾一臉懵懂咁話「佢話係Oscar嘅影咩喎？」果然童言無忌！
何爵天憑《正義迴廊》奪「新晉導演」，佢解釋拎新片《死屍死時四十四》戲飛上台唔係hard sell，純粹係因為屋企冇紙，笑cry呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]