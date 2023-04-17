修哥奪「終身成就獎」要燒炮仗慶祝永不言休望奪「最佳男配角」《給…
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Viu1HK報導：修哥奪「終身成就獎」要燒炮仗慶祝永不言休望奪「最佳男配角」《給十九歲的我》膺「最佳電影」️望繼續上映
「終身成就獎」得主胡楓（修哥）受訪時繼續幽默本色，仲話成班朋友想幫佢燒炮仗慶祝，而契仔張家輝完成外地拍攝後，都會返港同佢慶祝。修哥坦言得獎後永不言休，反而係代表繼續前行，仲豪言之後想拎「最佳男配角」，敬業樂業，真心respect！
此外，《給十九歲的我》喺爭議聲中奪「最佳電影」，聯合導演之一郭偉倫話可惜好多人冇機會睇呢套電影，正同校方商討再上映嘅可能性。而主席爾冬陞就話尊重業內投票結果。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]