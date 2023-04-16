「最佳男配角」許冠文望搵Sam Hui客串新式喜劇 王菀之再奪「最佳女…
廣告
Viu1HK報導：「最佳男配角」許冠文望搵Sam Hui客串新式喜劇 王菀之再奪「最佳女配角」望下一站影后
Michael許冠文憑《風再起時》奪「最佳男配角」，身為首屆金像影帝嘅Michael，估唔到41年後重回頒獎台，認為只要肯嘗試就會有奇迹，所以會繼續挑戰自己，今年籌備一套自編自導嘅新式喜劇，仲預告會搵細佬Sam Hui許冠傑客串添呀！
至於憑《飯戲攻心》再奪「最佳女配角」嘅Ivana王菀之，自爆嚟之前覺得一定拎唔到女配，所以上台時緊張到全身濕透。Ivana直言希望下一站影后，亦會因應唔同片種而收相應片酬。
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
第41屆《金像獎》即將於幾時舉行？
第41屆《香港電影金像獎》於2月9日在尖沙咀文化中心舉行記者會，宣布今年19個獎項的提名名單，而頒獎典禮即將於⋯⋯詳情請看
MIRROR那三位成員入圍金像獎2023？
今屆金像獎一共有19套電影入圍，而當中包括MIRROR成員主演的《阿媽有咗第二個》、《過時·過節》，以及《闔家辣》，欲知各成員有份爭奪那些獎項，按此看完整入圍名單
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]