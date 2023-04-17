MIRROR成就解瑣孖青雲集郵 下個目標鎖定一女子

Viu1HK報導：MIRROR 4子Lokman、姜濤、Edan同Jer今晚喺金像獎慶功宴成就解瑣，佢哋終於同偶像兼出爐影帝劉青雲合照，期間青雲同四子有傾有講，仲笑言大家唔好以為佢加入MIRROR呀！姜濤、Edan同Jer雖然失落獎項，但係勝不驕敗不餒，仲預告下個集郵名單，相知記得留意足本訪問喇！