MIRROR失獎零失望開心集郵影帝 韋家輝想開戲撮合Sammi劉青雲 …
MIRROR 4子Lokman、姜濤、Edan同Jer雖然喺金像獎空手而回，但佢哋都話唔失望呀，仲喺慶功宴大豐收添，事關佢哋終於成就解鎖同出爐影帝劉青雲集郵，四子當然識做安排影帝企C位，青雲即笑言「我唔係加入MIRROR呀！」MIRROR仲鎖定想同楊紫瓊集郵，但對方似乎冇現身慶功宴，反而Edan就po咗同青雲嘅合照，仲拎場刊錯名事件嚟開玩笑「我今日同青雲講:『你好啊，我就係嗰個Edan Lui。』」
至於憑《神探大戰》奪「最佳導演」嘅韋家輝，大讚青雲同Sammi係自己最喜愛嘅演員，仲有意延續經典，以老公角度重拍《我左眼見到鬼》；同埋搵青雲演出講述90年代嘅黑社會片，青雲同阿Mi都大表興趣，睇嚟王勁威同何麗珠真係有機會再合體喎！
而共擸5個奬嘅《正義迴廊》同《風再起時》就另外孖住慶功，「正義」導演何爵天奪新晉導演，同時仲獲10萬蚊獎金福利，失落影后、影帝嘅蘇玉華同楊偉倫、麥沛東仲興奮過導演本尊。何導話筆錢可以解決屋租問題，其次就係去個旅行獎勵吓自己先！而阿卵、麥東、蝦頭雖然分別帶唔走影帝同最佳女配角獎座，但佢哋都呼籲大家搵佢哋拍多啲戲咁話！阿卵仲搞笑問麥東「唔通你想一步登天咩？」想知佢點答？睇片啦唔該！
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