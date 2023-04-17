影后Sammi想孖安仔️食薯片慶功 望跟影帝劉青雲再鬥戲

Viu1HK報導：Sammi鄭秀文憑《流水落花》開齋封金像影后，佢坦言心情仲未平復，落咗台個心都仲卜卜跳，加上喺老拍檔劉德華手上攞獎，別具意義，但又取笑劉華噏錯戲名。Sammi又話最想食薯片慶功，自爆成車都係薯片，而老公許志安都有恭賀自己，笑言留返喺屋企先多謝老公，唔使喺台上多謝。Sammi又話想同影帝劉青雲再合作，仲話青雲每次見面都讚阿Mi改變咗好多！