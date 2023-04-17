鄭秀文十次入圍終奪影后 獲劉德華頒獎別具意義 金像獎幫張婉婷走出陰…
第四十一屆香港電影金像獎頒獎典禮噚晚終於圓滿落幕！電影《神探大戰》捧走4個獎項，成為今年嘅大贏家；而最佳男女主角方面，就由劉青雲同Sammi 鄭秀文，分別憑《神探大戰》同《流水落花》榮登出爐影帝影后；電影《給十九歲的我》就獲頒最佳電影殊榮。
第十次入圍最佳女主角嘅Sammi，今年終於守得雲開見月明，眾望所歸登上影后寶座，而且仲係喺老友兼好拍檔劉德華手上接過獎座更加意義非凡，但又取笑劉華噏錯戲名。Sammi又話最想食薯片慶功，而老公許志安都有恭賀自己，笑言留返喺屋企先多謝老公，唔使喺台上多謝。至於憑《神探大戰》再封帝嘅青雲，戥Sammi開心，知道佢好努力轉型演正劇，亦期待日後再有機會合作！
身為首屆金像影帝嘅Michael許冠文，41年後憑《風再起時》奪「最佳男配角」，仲預告今年籌備一套自編自導嘅新式喜劇，仲話會搵細佬Sam Hui許冠傑客串添呀！至於憑《飯戲攻心》再奪「最佳女配角」嘅Ivana王菀之直言希望下一站影后，亦會因應唔同片種而收相應片酬。
此外，《給十九歲的我》喺爭議聲中奪「最佳電影」，聯合導演之一郭偉倫話可惜好多人冇機會睇呢套電影，正同校方商討再上映嘅可能性。「終身成就獎」得主胡楓（修哥）受訪時繼續幽默本色，仲話成班朋友想幫佢燒炮仗慶祝，而契仔張家輝完成外地拍攝後，都會返港同佢慶祝。修哥坦言得獎後永不言休，反而係代表繼續前行，敬業樂業，真心respect！
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