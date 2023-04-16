Jer賣口乖️靠「阿媽」Mo姐帶挈先有提名姜濤再同姜媽打賭出奇招搶鏡…
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Viu1HK報導：Jer賣口乖️靠「阿媽」Mo姐帶挈先有提名姜濤再同姜媽打賭出奇招搶鏡? Jeffrey望同奧斯卡影后楊紫瓊集郵
今屆金像獎「最佳女主角」提名人之一嘅「Mo姐」毛舜筠，右手拖住姜濤、左手就拖住Jer柳應廷進場行紅地毯，仲唔係全場最幸福嘅女人？入圍「最佳新演員」嘅Jer賣口乖話全靠「阿媽」Mo姐先有提名，而Mo姐就笑話就算冇獎攞，有兩個「仔」傍住都開心，但其實佢內心係有信心衝影后嘅！
打趣問到姜濤今次有冇再同姜媽打賭用奇招搶鏡？唔知係咪嚟到金像獎現場好興奮，姜Admin個答案都非常新奇又有趣！見Jer喺金像獎前夕又敷mask又踢波放鬆心情，佢指自己係抱平常心。至於金獎像紀念特刊封面扉頁海報寫錯佢個名，Jer謂好小事，大會亦火速作出更正。另外，首次參與盛典嘅仲有Jeffrey魏浚笙，佢話最想同出爐奧斯卡影后楊紫瓊集郵，又食咗誠實豆沙包自爆將會同Do姐去日本拍旅遊節目！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]