憶述與梁朝偉對戲笑料百出 Dee食螺絲 白只走音岑珈其興奮示愛周家怡…
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Viu1HK報導：憶述與梁朝偉對戲笑料百出 Dee食螺絲 白只走音岑珈其興奮示愛周家怡怒摑影帝被叫出力啲電
Dee哥何啟華、Renci楊偲泳、周家怡、陳家樂、白只、岑珈其、吳肇軒、楊天宇等今日喺中環出席《金手指》終極預告片首播，可惜兩大影帝梁朝偉、劉德華缺席。飾演富二代嘅Dee哥，話最開心係有幾場俾女圍嘅戲，不過都唔及白只可以同阿Sa拍床戲咁令人羨幕，可惜被剪淨1秒，白只自己都話驚破壞咗個畫面！主要同梁朝偉有對手戲嘅珈其、Dee哥同白只都話影帝喺片場主動「破冰」撩傾偈，佢哋仲試過緊張到走音、食螺絲，仲有個興奮到示愛添。
而扮兩母女嘅家怡、Renci分別演劉德華老婆同女，再挑戰做學生妹嘅Renci話好驚驚，成齣戲最大壓力係抱住3個月大BB拍撞車戲喎。家怡就話唔敢自肥同導演莊文強提出加親熱戲，但最深刻係大巴摑「老公」死對頭朝偉，佢話好彩拍前得到影帝加持叫「出力啲」。想知更多？睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK