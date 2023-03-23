謝君豪登六拎樂悠咭好開心毛舜筠劉嘉玲切燒豬賀壽Dee Fish Louise…
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Viu1HK報導：謝君豪登六拎樂悠咭好開心毛舜筠劉嘉玲切燒豬賀壽Dee Fish Louise Jeffrey唱生日歌
金馬影帝謝君豪今日迎嚟60歲生日，日前開咗個「謝君豪影藝好友派對」，同半百圈中好友歡慶壽辰。為豪哥慶祝登六嘅嘉賓陣容鼎盛，包括劉嘉玲及Mo姐毛舜筠、Stephy鄧麗欣、Louise王丹妮、Fish廖子妤、谷德昭、張達明、陳國邦、阿Dee何啟華、栢天男、Jeffrey魏浚笙、梁仲恆，以及多位導演同監製，簡直係星光熠熠！
慶生環節除咗有豪哥親自獻唱外，嘉賓們人到禮都到，Mo姐、嘉玲姐同豪哥一齊切燒豬蛋糕，而一班新生代演員都好有心，阿Dee、Fish、Louise以及Jeffrey齊齊送上生日歌，Louise更用咗成晚，將豪哥歷年來演過嘅角色貼喺相框內，勁有花心思。Fish知道豪哥鍾意小酌一番，揀咗一支富清新香味嘅氈酒。至於Jeffrey除咗送香檳外，更訂製一個新手機殼，令豪哥愛不惜手。
對於眾人為自己慶生，豪哥表示本身冇諗過搞生日會，不過今年60歲，又可以拎樂悠咭，搭車只需$2，佢覺得好正！豪哥又覺得數字只係個標誌，30、40、50歲每個數字都有它的意義。而家60歲最緊要保持青春、年輕同埋激情嘅一團火，豪哥仲希望開拓新興趣，例如攝影。
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