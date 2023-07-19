阿正減肥做伴娘️誓驚艷兄弟團️喜見盧廣仲即嗌「揸揸手」 大電視…
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Viu1HK報導：阿正減肥做伴娘️誓驚艷兄弟團️喜見盧廣仲即嗌「揸揸手」 大電視重溫Jeffrey露紅底
阿正黃正宜今朝出席保險活動，雖然晨早流流，完全冇影響正姐嘅轉數，佢直認29+1後急速「中女化」，身體健康響起警號，水腫仲影響埋聲帶，所以最近有跟餐單同做運動減肥，希望可以達到人生另一成就解鎖！
話就話係為咗健康，其實真正嘅目的都係為咗男仔，事關正姐喺年尾要做伴娘，仲係處女下海，搞到佢好鬼緊張！咁減成點呢？阿正小劇場又嚟喇，佢已經幻想緊當日啲兄弟團會點驚艷法，笑Cry呀！
講到日前去咗台灣睇偶像盧廣仲演唱會，正姐即刻迷妹上身，自爆首次同男神見面就話要「揸」對方，OMG！求Jeffrey心理陰影面積呀！不過，正姐都補飛話噚晚特登睇《膠戰S3》直播，希望彌補拍攝當日睇唔到Jeffrey露紅底嘅遺憾，真識玩！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]