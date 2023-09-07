阿正殺入樂壇與梁子組「虎牙」出歌 擇吉日同Jeffrey重陽節推合唱…
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Viu1HK報導：阿正殺入樂壇與梁子組「虎牙」出歌 擇吉日同Jeffrey重陽節推合唱？
有天大嘅好消息！阿正宣布同梁子組成「虎牙」進軍樂壇，兌現同「愛人」Jeffrey組成「一對新人」嘅承諾！事緣少爺占同何兆基嚟緊10月初會喺九展開騷，就邀請阿正做暖場嘉賓，阿正即刻開行turbo搵梁子組隊寫歌，透露會係一首好chill、富「動舞」嘅，正準備錄音中，預定9月尾「出世」！真係聽到都超興奮呀！
至於MV嘞喎⋯ 阿正就話諗吓叫唔叫Edan還返粒「大粒癦」畀佢，因為佢客串Edan新歌《Again！》嗰陣被assign有癦嘅誇張造型，抵死笑話只係敢搵同事陪同睇咗一次MV咁大把！另外，阿正都有講到早排為Edan處男騷擔任嘉賓一事，直言企到上台好hyper，戥老友開騷開心，希望下次6膠可以齊人！而當晚對阿正嚟講最佳獎勵就必定係同Jeffrey手拖手，佢形容為「被動地自肥」，所謂何解呢？「爺爺」岑珈其出浴嗰幕係邊個嘅idea？幾時同Jeffrey出合唱歌？呢條咁精彩嘅片，絕不能錯過！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK