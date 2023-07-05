阿正指Fans嗌簽新花名「岸兜」連環中Edan伏變絕望願被Jeffrey搵笨…
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Viu1HK報導：阿正指Fans嗌簽新花名「岸兜」連環中Edan伏變絕望願被Jeffrey搵笨一世
啱啱榮升老闆娘嘅阿正，今日孖住尹光同《造星V》參賽者Kakit出活動，一出場即被喪叫「老闆娘」，心情靚爆爽YY！不過佢笑話都唔及被嗌做「岸兜正」多，甚至有fans指定要佢簽名寫「岸兜」，果然係咩偶像就有咩fans，一樣都係咁正！
「岸兜正」繼中Edan「Every Day And Night」伏後，喺《膠戰S3》再連續被呃兩次，阿正話一啲都唔傷心呀⋯因為變咗做絕望！之但係佢點名一個男人，揚言即使被對方呃一世都心甘情願，呢個答案應該呼之欲出啦！而咖啡店前日開張，阿正直指暫時得4膠報到，又暢談Jeffrey喺店內大騷二頭肌、被Jeremy「鹹濕」、正媽連日玩到唔願走等⋯內容量max到瀉，已經準備好畀咁多位主子！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]