阿正獲Jeffrey封女神開心到暈要贈歌回敬 拍埋MV包埋Kiss盧廣仲新…
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Viu1HK報導：阿正獲Jeffrey封女神開心到暈要贈歌回敬 拍埋MV包埋Kiss盧廣仲新戲啜江齊有刷牙宣布明年香港開騷現場實況
阿正孖閨蜜Elsie今晚現身撐偶像小隊長盧廣仲主演嘅電影《他馬克老闆》香港首映禮，阿正話希望發夢生擒偶像，Elsie就負責睇實老友。
因同梁子組虎牙，已升呢為組合歌手嘅阿正，話唔敢同偶像合作，但會「包行」睇盧廣仲出年嘅香港演唱會。Elsie就恨同阿正組女團出歌。今晚Jeffrey出席另一活動時話睇完虎牙表演，封阿正做「靈系感女神」，咁Sweet，阿正開心到尖叫，話要寫首歌俾佢唱，MV當然係自己上陣啦！更唔少得Kiss戲碼！笑Cry！
而第一次以演員身份嚟香港宣傳嘅盧廣仲，帶住新人江齊現身，講到戲中嘅Kiss戲，二人話拍之前有先刷牙㗎！巧專業呀！小隊長仲有好消息宣佈添！想知？記得follow Viu1hk喇～
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK