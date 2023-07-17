現場實況陳健安 獲《造星V》⭐導師組員慶生成立歌迷會 ️「族人」…
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Viu1HK報導：現場實況陳健安 獲《造星V》⭐導師組員慶生成立歌迷會 ️「族人」高呼「福U」
本月15號喺陳健安正日生日，向來寵粉嘅安仔，預留大日子同一班「族人」開Party慶祝，同時宣佈官方歌迷會「本原族」成立，雙喜臨門！講到生日願望，安仔直言最想舉行個人演唱會「希望真係開一個『創作者的派對』，畀大家感受我嘅音樂，搞一個party畀大家參與。」
生日會上，過百「族人」大合唱生日歌賀壽，仲連叫三聲「福U」送祝福，又送上充滿打氣字句嘅蛋卷盒畀安仔，好有心思！原來Fans仲邀得C AllStar嘅釗峰、Jase、填詞人Oscar、《全民造星V》「蕾安多芬」成員Kingston、Stick、Tsoul、Kim、亨仔等人拍片為壽星仔賀壽。
生日慶祝當然陸續有嚟，噚日喺《全民造星V》總決賽後台，「Fung莎星辰」嘅導師Jay Fung、Rosa、隊友釗峰同師弟ANSONBEAN、蔡浩然仲為安仔舉行神秘生日會，超Surprise呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]