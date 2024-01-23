廣東話突擊測驗陳昊森為拍戲斷食七日 自爆最怕死️開工被調侃 獲譚旻…
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Viu1HK報導：廣東話突擊測驗陳昊森為拍戲斷食七日 自爆最怕死️開工被調侃 獲譚旻萱做翻譯兼保鑣
憑《刻在你心底的名字》爆紅嘅台灣男神陳昊森，首次演出港產片《不是你不愛你》，同籃球女神」Mandy譚旻萱分別飾演家偉同阿寶，譜出一段苦戀，令觀眾「淚流成河」！
昊森今次嚟香港拍戲過得勁充實，周不時去行山同食好西，勁為食嘅佢，竟然為咗一場戲餓足7日，嗰種專業精神真係超級Respect呀！除咗冇啖好食，昊森仲要畀人兜巴星，但佢坦言角色最大嘅挑戰係情緒壓抑，仲令佢勾起自己對死亡嘅恐懼添呀！
雖然故事催淚，但係昊森同劇組嘅相處超開心，最感謝Mandy幫佢做「翻譯」，令自己更易融入。最後，昊森仲嚟個「廣東潮語大挑戰」，佢個「諗樣」真係又cute又charm呀！想深入了解呢位台灣男神，記得睇專訪喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK