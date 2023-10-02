葦璇幫自己眼眺針放膿嚇窒曾比特 郭偉亮哀悼離世經理人冇佢冇Eric K…
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Viu1HK報導：葦璇幫自己眼眺針放膿嚇窒曾比特 郭偉亮哀悼離世經理人冇佢冇Eric Kwok！現場實況
側田、Mike曾比特、陳葦璇、JNYBeatz、陳逸璇、組合XiX等今日喺銅鑼灣出席《Sugar K x Sing Outside The Box》， 以嶄新組合推出8首唔同曲風新歌。現場最多fans嘅曾比特，同葦璇打頭陣合唱《旋轉拍賣》，佢哋一碰面就互認「細細個聽對方唱歌」，好搞笑。
MV中，Mike處男下海跳舞，佢自誇「我跳舞其實好叻」腳法冇問題，只係有時唔小心隻手打到葦璇，陰公豬。葦璇仲自爆兩星期前生眼眺針，睇醫生時因為未熟透，最後自己放膿，Mike聽到都即時O晒嘴。
同場仲有Eric Kwok郭偉亮，由Swing 初出道就做佢經理人嘅雯雯昨日（1日）離世，Eric透露同雯雯相識23年，一直視對方係家人，佢話「冇雯雯冇Swing 冇Eric Kwok」。不過，雯雯天生只有一個腎，跟病魔搏鬥半年，Eric Kwok覺得雯雯已經好叻女，對於雯雯離世好傷心，但能脫離苦難亦戥對方開心。想睇更多，記得睇埋。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK