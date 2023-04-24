Ian內心️似夾萬常遭AK爆竊 陳蕾被洗腦要感謝洪嘉豪

Viu1HK報導：MIRROR成員Anson Kong同Ian Chan喺下個月14號就會孖住陳蕾一齊演出《903拉闊音樂會》，今日音樂會以「光之折射」為主題，又以紅、藍、綠代表三位主角，AK係充滿活力同擁有赤子之心嘅紅色，Ian係充滿神秘感嘅藍色，陳蕾就係有攝人魅力嘅綠色，呢個係大會講嘅，而喺三位心目中，都有特定顏色去代表對方，想知係咩，就要睇呢個足本訪問喇，喺訪問入面會見到IANSON嘅互動好有趣，AK話自己有把萬能KEY，每日都嘗試打開Ian 心扉，而Ian 就話AK成日開人心鎖爆竊，口講嫌佢煩，但就不時露出偷笑樣，擺明口硬心軟，不經意流露出SWEET感覺，呢對CP真係好搞鬼！講到Ian覺得AK 好嘈時，陳蕾身邊都個咁樣嘅朋友就係洪嘉豪啦，不過洪生都係陪伴佢人生低潮期嘅好朋友嚟嘅！