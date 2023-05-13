雙節奏️雨後順利演出 恨見偶像小豬 蔡恩雨被鏡粉鋪天蓋地式應援震撼…
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Viu1HK報導：雙節奏️雨後順利演出 恨見偶像小豬 蔡恩雨被鏡粉鋪天蓋地式應援震撼│ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023│大馬直擊
一連兩晚Viu呈獻《ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023》今晚開鑼，打頭陣嘅有新加坡唱作樂團The Cold Cut Duo雙節奏，因為開騷前落起滂沱大雨，所以佢哋本身都有啲擔心，但好彩現場氣氛好好，演出亦相當順利！而接住雙節奏演出嘅就係有「電音公主」之稱的馬來西亞女歌手蔡恩雨，現場首首歌都大合唱，非常震撼，搞到佢都好感動啊！
問到佢哋最想同邊位歌手合作，雙奏節兩位成員一致回答小豬羅志祥，黃維恆仲著上小豬嘅自家品牌出品嘅褲嚟演出，果然係死忠啊！而蔡恩雨就希望見到陶喆、韋禮安等等。另外佢哋都話有留意MIRROR，仲話見識到鏡粉嘅熱情添！想知佢哋點講？即刻睇啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]