李靖筠首拍鬼片挑戰縫眼皮嗌超正 楊天宇自爆工廈搭撞鬼 顧定軒NG變…
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Viu1HK報導：李靖筠首拍鬼片挑戰縫眼皮嗌超正 楊天宇自爆工廈搭撞鬼 顧定軒NG變好戲
由梁碧芝執導，Gladys李靖筠、Angus楊天宇、Zeno顧定軒等主演嘅靈異恐怖片《電子靈》正式上映！電影早喺最嚴峻嘅第三波疫情拍攝，梁碧芝笑話最困擾佢嘅竟然係關「口罩」事，而佢亦加入唔少當時嘅社會議題，例如韓國N號房事件，帶出人與人之間嘅距離、網絡欺凌，嚟貫穿手提電話呢個主題。
初嘗拍鬼片嘅3位主角表現得超興奮，就連本身驚鬼嘅Gladys拍完即刻成功「免疫」！佢仲話唔好睇電影係以靈異去包裝，甚至超驚慄玩縫眼皮，內裏係sell溫情、勵志，大讚「媽媽」龔慈恩勁好戲，感染到佢唔使出動眼藥水都做到一秒爆喊！
演隱青嘅Zeno話最難係keep住個鬼妝，另有一幕突變蝦碌場口反而被導演讚好；Angus大爆同Gladys拍工廈戲份撞鬼恐怖事⋯ Gladys仲醒大家一招驗鬼出沒，分分鐘準過探靈機⋯ 即刻去片check一check⋯
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]