《神探大戰》慶功宴宣布拍續集 劉青雲三奪金像影帝 老婆零表示 陳家樂…
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Viu1HK報導：《神探大戰》慶功宴宣布拍續集 劉青雲三奪金像影帝 老婆零表示 陳家樂被連詩雅勒令封嘴
韋家輝導演、劉青雲、林峯、陳家樂、湯怡同楊天宇等，噚晚出席《神探大戰》慶功宴，老闆楊受成自爆當年送審時困難重重，幾經修改先可以上映，韋導亦話係從影多年嚟改得最慘烈嘅一次，笑言由2018年開拍，等到2023年慶功，打破個人紀錄咁話！雖然波折重重，好彩《神》片獲獎無數，仲即席宣佈開《神探大戰2》添，韋導話今次係延續版，所以會令上集死咗嘅角色再出現喺觀眾眼前，好期待喎！
至於三奪金像影帝嘅青雲，因一直忙於拍新戲而未慶祝過，是夜先第一次慶功，太太郭譪明都冇特登獎勵。講到林峯嘅角色喺上集已死，佢就話點出現就睇導演安排喇！
此外，陳家樂自爆未慣戴婚戒，畀老婆Shiga日哦夜哦，仲「溫馨提示」佢咪再公開話自己唔食嘢，咦，似乎好怕老婆喎！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]