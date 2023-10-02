實測理想伴侶性格 顧定軒 曳仔愛詐病自封「逃學界KOL」 小學已識傳…
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Viu1HK報導：實測理想伴侶性格 顧定軒 曳仔愛詐病自封「逃學界KOL」 小學已識傳紙仔冧女示愛
Zeno顧定軒喺啱啱過去嘅9月同大家一齊開學！趁生日前夕宣布推出處男EP《ZKOOL》，以校園為創作靈感，用3首歌《行動代號0901》、《Y-not-2-ok》、《羅曼蒂克！》嚟形容一個男孩由期待開學、到暗戀隔離班個女仔、最後揀喺聖誕party表白嘅故事！描繪得咁仔細，莫非係Zeno嘅親身故事？
講番起校園生活，Zeno自爆有個好響嘅朵，就係「逃學界KOL」啦！估唔到Zeno睇落好學生咁款，都會逃學去玩，仲勁大膽做咗一件事！普遍都係討論緊「中學生應否談戀愛」，但Zeno靜靜雞話畀大家聽，佢由小學就已經開始情竇初開，暗戀坐喺隔離嗰位鍾意笑同紮馬尾嘅女同學！係咪好想知Zeno最後有冇表白成功呢？
而呢次《》準備咗3個心理測驗畀Zeno，測吓佢最掛住學校邊個地方、伴侶性格、最佳表白方法，就睇吓你揀嘅答案係咪同Zeno一樣啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK