張繼聰戲中️「娶老婆」激嬲現實「情人」鄧麗欣覺得婚紗係時裝️…
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Viu1HK報導：張繼聰戲中️「娶老婆」激嬲現實「情人」鄧麗欣覺得婚紗係時裝️ 已著到麻木論戲中拍檔謝君豪係癲️Jeffrey唔靚仔時好得意
初二輪到賀歲片《飯戲2》嘅「二佬」張繼聰、「Monica」Stephy鄧麗欣接力同大家拜年！兩位異口同聲指《飯戲2》加入多位「親朋戚友」火花更大，點名「六叔」謝君豪片場大放笑彈，又笑「Mark Gor」Jeffrey無論個口點塞爆腸仔、敷住mask遮住個樣都係零死角勁靚仔！
二佬同Monica繼上集最深刻嘅「砌床」，到今集又為大家帶嚟咩驚喜？佢哋大賣關子話呢次極重情，嗰份情細膩到連阿聰個「前世情人」KaKaBall都打爛醋埕！而戲中「第n次」披嫁衣嘅Stephy，自爆對婚紗已經有份麻木感，究竟點解呢？想知佢哋仲爆咗啲咩拍攝內幕？阿聰當年結婚有咩頭痕事？食住年糕、剝住瓜子睇專訪就最正啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK