與鄭秀文導演會頒獎禮封帝后 劉青雲大讚麥沛東係出色演員 Locker回復…
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Viu1HK報導：與鄭秀文導演會頒獎禮封帝后 劉青雲大讚麥沛東係出色演員 Locker回復單身即有新歡?
《香港電影導演會年度頒獎典禮》噚晚舉行，「最佳男主角」由《神探大戰》嘅劉青雲奪得；「最佳女主角」就落入《流手落花》嘅Sammi鄭秀文手上；林諾憑《白日青春》勇奪「最佳新演員」；「最佳電影」就係《給十九歲的我》，導演郭偉倫喺台上強調冇欺騙同強迫任何人拍攝，希望清者自清。
Sammi開心演技再獲肯定，學識唔再質疑自己，但對金像影后就平常心喇！佢又話未得閒揀戰衣，但唔會同老公許志安一齊行紅地氈喇！青雲同樣對金像影帝平常心，笑言喺台下齋坐嘅經驗豐富，但希望同多啲新演員合作，仲大讚新對手麥沛東係好演員。
回復單身嘅Locker呢晚指佢同Kayan9896係和平分手，至於被問ready準備好新戀情未？Locker就表示想先專注拍戲，仲講笑話最近鍾意咗做戲啊！
拖住靚靚老婆謝安琪現身嘅張繼聰，雖然講笑投訴要為袁劍偉導演新戲，喺日本「沉浸式」趕戲冇得抖，但就即刻畀Kay踢爆佢之後要同白只約會，認真搞笑！
而MIRROR四子Lokman、Tiger、Frankie、Jer就話今次係專登嚟同各大導演自薦，Lokman仲已經諗好方法點樣突圍而出添！COLLAR嘅芯駖同Winka都表示好羨慕MIRROR合體拍戲，希望COLLAR之後都有咁嘅機會！
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