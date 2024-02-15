與馬浚偉新春鬥派利是再battle人工薛家燕翻唱《一把火》hot爆 再練女…
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Viu1HK報導：與馬浚偉新春鬥派利是再battle人工薛家燕翻唱《一把火》hot爆 再練女團歌 鬼王潘紹聰計劃與193 保錡拍靈異綜藝
新城電台今日舉行團拜暨節目巡禮，首席營運總監馬浚偉率領一眾DJ出席，場面墟冚！馬仔同薛家燕孖住受訪喪battle，先講到派開工利是數目，馬仔笑話今年派足6位數字，係入行以嚟最甘，但因新官上任就最緊要開心！而家燕姐就自爆今年派嘅數目比上年多4倍，超豪爽呀！
咁都未夠刺激，之後佢哋仲攞埋份糧出嚟鬥，馬仔笑話佢可以睇晒全公司員工嘅薪酬，咁唔知佢份糧多啲定家燕姐份糧多啲呢？喺呢個時候，家燕姐醒目要求加人工，唔知佢成唔成功呢？家燕姐最近翻唱女團Lolly Talk首《一把火》成城中熱話，佢即刻透露指近日密練另一首女團歌，遲吓再surprise大家！輪到馬仔預告籌備緊個女團音樂會，諗住搵Lolly Talk、COLLAR同乙女新夢，到時再加埋家燕姐咁話！
「鬼王」潘紹聰事隔15年返娘家開咪，佢指係受馬仔邀請，一星期開一晚《恐怖熱線》，估唔到連鬼王都食咗誠實豆沙包，公開講「回家價」！最後佢又預告遲啲可能會接拍ViuTV一個靈異綜藝節目，如果事成就想同「小鬼王」193、保錡呢兩位「錯仔」合作，想知點解就即刻去片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK