高爾宣見Tyson爆衫騷肌即笠水 RĒD°芮德處女唱勁緊張 PIZZA…
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Viu1HK報導：高爾宣見Tyson爆衫騷肌即笠水 RĒD°芮德處女唱勁緊張 PIZZALI讚港迷值120分
台灣歌手高爾宣同女友RĒD°芮德、PIZZALI噚晚輪住上台演出，其中高爾宣係連唱兩場，大讚香港fans特別熱情，更承諾一定會再嚟香港開演唱會，目標係明年年初！首次來港演出嘅RĒD°芮德、PIZZALI分別話緊張又興奮，仲要係一嚟就咁大個場，呢個體驗簡直係超正！
PIZZALI透露依家準備緊新碟，希望好快再嚟香港演出，讚歎香港fans超高汁，值120分！當問到佢哋表演嗰陣會派啲咩福利？高爾宣笠水笑話當住Tyson Yoshi面唔敢派，但都會盡量騷肌，而佢最後係晒二頭肌，都叫做有啲誠意！又大賣關子話有機會會同Tyson嚟個crossover，顏值爆燈唔使講！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]