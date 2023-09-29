️驚嚇慎入！「鬼王」潘紹聰詳述5**猛鬼故事 赫見猙獰女鬼照 邀膽生毛…
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Viu1HK報導：️驚嚇慎入！「鬼王」潘紹聰詳述5**猛鬼故事 赫見猙獰女鬼照 邀膽生毛193齊探靈
人稱「鬼王」潘紹聰主持靈異節目超過20年，由電台講鬼故講到網台《恐怖在線》無人不知！適逢網台15周年，潘紹聰決定大搞慶祝，推出舞台劇《死鬼老婆》，搵嚟童童@小薯茄、恆仔@ToNick、麥沛東等參演，每場仲直落《恐怖在線》現場版，夠晒gimmick！
今次難得請到鬼王做嘉賓，唔講番幾個鬼故畀大家聽又點得呀？潘紹聰分別準備咗初期主持靈異節目嗰陣，聽完唔敢搭嘅、靈探親身接觸靈界朋友嘅、入行以嚟覺得係5**最猛鬼嘅、恐怖得嚟又帶溫馨嘅，5個恐佈經歷！係咪齋睇簡介就已經超吸引先？究竟如果畀鬼王有陰陽眼，佢又制唔制呢？佢自己又點睇「鬼王」呢個美譽？畀佢再揀，會唔會再與靈界同行？
而早前193同Ash主持《撞鬼自駕遊》，3爺曾立志話要做「小鬼王」，鬼王大讚呢位「接班人」好有potential，一嚟夠大膽、二嚟夠高！唔講唔知，原來高度都係其中一個加分位！潘紹聰乘機醒咗啲tips畀3爺「升Lv」，其中一項就連鬼王自己都唔敢做，佢亦開到聲話有興趣同3爺孖住上拍靈異節目添！3爺呢次拜師有望啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK