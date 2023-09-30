86歲余慕蓮領殘津消瘦睇《霸王別姬》️呂良偉獲21歲囝囝指導槍戰戲現…
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Viu1HK報導：86歲余慕蓮領殘津消瘦睇《霸王別姬》️呂良偉獲21歲囝囝指導槍戰戲現場實況
哥哥張國榮主演嘅經典電影《霸王別姬》近日推出4k修復版，今日喺香港文化中心舉行首映，唔少哥哥好友嚟到支持，包括呂良偉、楊小娟、胡楓、羅蘭、葉童、黃允財等。
86歲嘅魚毛姐余慕蓮撐住輔助支架到場，雖然瘦咗唔少，但尚算精神。魚毛姐2020年因肺纖維化被送入ICU險死，依家每半年要使7萬幾蚊打一次標靶藥控制病情。魚毛姐仲話月領三千幾傷殘津貼，其餘就靠積蓄過活，日常生活亦由外傭姐姐幫忙，凍嘢辣嘢唔食得，食物更要剪碎先可吞！
而呂良偉就話睇咗好多次《霸王別姬》，大讚哥哥演技好、打牌叻。佢嚟緊就孖謝霆鋒拍劉德華監製嘅新戲，更沾沾動作戲冇難度，不過講揸槍，就差過一男子喎！想知？入嚟睇就片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK