現場實況送別黎淑賢丈夫兒子瞻仰遺容顯哀傷黎燕珊稱要秉承好友開心性…
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Viu1HK報導：現場實況送別黎淑賢丈夫兒子瞻仰遺容顯哀傷黎燕珊稱要秉承好友開心性格️
前亞姐黎淑賢於北角寓所燒炭亡，終年47歲！其家人今日於香港殯儀館為她設靈，丈夫許智政及二人的兩名兒子穿著一身黑西裝，在親友陪同下出現，他們進入靈堂首先入內堂瞻仰遺容，之後神情哀傷地步出，而黎與前夫盧惠光所生的兩名兒子也有到場送別母親！
黎淑賢生前好友、同是亞姐的黎燕珊，童愛玲、筱靖、郭可頌等都有到場致祭，黎燕珊接受訪問時表示黎淑賢很喜歡幫人剪頭髮，性格開心。問她事前可有察覺Bonnie有異樣？黎燕珊哀傷表示「過咗去就唔講！」她又希望Bonnie在另一個世界會快樂，又大讚Bonnie的兒子們大方得體，沒特別激動。而童愛玲離開殯儀館時也顯得相當難過！
黎淑賢生前人緣甚佳，靈堂上除了其父親兄長、前夫盧惠光的花牌外，還有不少圈中藝人致送的花牌，包括有成龍、黎燕珊、林盛斌、熊黛林夫婦、郭可盈夫婦及戴夢夢等人。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK