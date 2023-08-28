現場實況AGA處女紅館騷 嘉賓側田自認老牌歌手 未婚夫「的士邦」甜…
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Viu1HK報導：現場實況AGA處女紅館騷 嘉賓側田自認老牌歌手 未婚夫「的士邦」甜爆撐晒兩場
AGA江海迦出道十年，處女紅館個唱因疫情延期一拖再拖，終於圓夢舉行首個紅館演唱會《AGA ONEDERFUL LIVE》，未婚夫「的士邦」鄭子邦一連兩晚現身撐場，大方企定定任影，問AGA個騷好唔好睇，的士邦甜笑話「一陣先講！」
AGA尾場全場爆滿，繼續請來廿四味任嘉賓之外，仲同側田合唱《命硬》，原來兩位唱家班未入行已認識，喺酒吧相遇即刻jam歌，側田話「我鍾意你好多歌，幾叻都冇用，最重要品味夾。」AGA落台準備下一part時，側田同觀眾 chitchat ，咁啱問中一位觀眾只得18歲，佢就自認係老牌歌手，好耐冇踏上紅館舞台，想盡情地唱，揀咗《情歌》solo。
唔少歌手都現身支持AGA，包括Pheobe吳啟洋、陳慧嫻、鄭融，蘇志威帶埋剛喺日本讀完烹飪嘅大女一齊嚟睇騷。想睇更多精彩演出，記得睇埋足本版嘞！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK